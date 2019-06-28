Названы самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты

Британский онлайн-сервис авиационной статистики OAG назвал самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты. Полный рейтинг опубликован на официальном сайте OAG.

На первом месте в рейтинге авиакомпаний с наименьшим количеством задержанных рейсов оказалась национальная индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia. По данным OAG, 91,6 процента рейсов Garuda с июня 2018-го по май 2019 года прошли без задержек.

Вторую позицию занял перевозчик Fuji Dream Airlines (90,5 процента пунктуальных перелетов), а на третье место попали панамские авиалинии Copa Airlines (90,1 процента).

Кроме того, в список самых пунктуальных авиакомпаний вошли Hawaiian Airlines, AirDo, Bangkok Airways, Binter Canarias, Uni Airways, All Nippon Airways и российский «Аэрофлот». На последнем месте оказался филиппинский лоукостер Cebu Pacific Air (самолеты авиакомпании улетают вовремя только в 56 процентах случаев).

Лидирующим в рейтинге аэропортов, где реже всего случались задержки, стал Хило в штате Гавайи, США. В рейтинг топ-5 также вошли международный аэропорт Минска, Международный Аэропорт Тюбу в Японии, панамский аэропорт Токумен и японский аэропорт Ханамаки, расположенный в одноименном городе.

В апреле онлайн-сервис AirHelp составил рейтинг авиакомпаний, которые реже всего соглашаются выплатить пассажирам компенсацию за задержанные или отмененные рейсы. Для составления рейтинга специалисты проанализировали количество отклоненных авиакомпаниями претензий в период с 2016 по 2018 год. На первом месте оказался Tunisair.

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