Россияне назвали лучший аэропорт Москвы

Российские туристы выбрали лучший аэропорт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса по продаже авиабилетов Ozon.travel, поступившем в редакцию «Лента.ру».

Лидером оказался аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина: за него проголосовали 39 процентов опрошенных. За ним последовал аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева (28 процентов), Домодедово имени М.В. Ломоносова (21 процент) и аэропорт Жуковский (12 процентов).

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Кроме того, эксперты сервиса выяснили, на что обращают внимание российские путешественники при выборе аэропорта. Из наиболее важных факторов респонденты отметили пунктуальность авиакомпаний — за этот вариант проголосовали 34 процента опрошенных.

Еще 25 процентов признались, что для них важнее всего ощущение безопасности внутри аэровокзала, а 31 процент респондентов отдают предпочтение доступности и максимально короткому расстоянию от дома до аэропорта. Остальные 10 процентов обращают внимание на разнообразие развлечений — кафе, игровые комнаты, тематические зоны.

В марте международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира в 2019 году. Специалисты оценивали эффективность работы воздушных гаваней и отзывы пассажиров со всего мира. В рейтинг попали аэропорты Домодедово и Шереметьево.

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