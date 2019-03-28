Российские аэропорты вошли в рейтинг лучших в мире

Международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира в 2019 году. Полный список опубликован на сайте компании.
Специалисты оценивали эффективность работы воздушных гаваней и отзывы пассажиров со всего мира.
В рейтинг попали российские аэропорты Домодедово и Шереметьево, занявшие 80-е и 63-е места соответственно.
Лидирующую позицию занял сингапурский аэропорт Чанги, на втором месте оказался международный аэропорт Ханэда в Токио, на третьем — аэропорт Сеула Инчхон.
В июне 2018 года онлайн-сервис AirHelp составил рейтинг самых лучших аэропортов мира. Эксперты проанализировали три фактора: качество сервиса, своевременная подача рейсов и отзывы пассажиров. На первом месте оказался международный аэропорт Хамад в городе Доха, Катар, получивший 8,77 балла.