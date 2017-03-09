Путешественники назвали лучший и худший аэропорты мира

Туристы признали финский аэропорт Хельсинки-Вантаа лучшим в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.

Воздушная гавань столицы Финляндии возглавила список из 10 позиций, составленный экспертами международного туристического агентства eDreams на основе отзывов более 65 тысяч путешественников.

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Второе место досталось международному аэропорту Глазго (Великобритания). На третьей позиции оказалась воздушная гавань швейцарского Цюриха. Четвертую и пятую строчки заняли немецкие транспортные узлы. Речь идет об аэропорте Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса и авиагавани Франкфурта-на-Майне.

В десятку в порядке убывания также вошли аэропорты Женевы, Бангкока (Суварнабхуми), Тель-Авива (воздушная гавань имени Бен-Гуриона), норвежской столицы Осло и Дублина (Ирландия).

Кроме того, туристы определили худший аэропорт мира. Им оказался немецкий Берлин-Шёнефельд. В тройку антирейтинга вошли лондонский аэропорт Лутон и Ла-Гуардия в Нью-Йорке.

Данные списки составлялись с учетом таких критериев, как чистота, эффективность работы зоны досмотра, наличие ресторанов и магазинов в воздушных гаванях и так далее.

В феврале петербургский аэропорт Пулково оказался лучшим в России по результатам многомесячного голосования авиапассажиров.