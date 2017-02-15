Названы аэропорты с лучшей транспортной доступностью в мире

Американская компания MileCards составила список аэропортов с лучшей транспортной доступностью в мире. Об этом сообщается на сайте организации.

При создании рейтинга из 44 позиций учитывались четыре фактора. Это время, проведенное в пути на общественном транспорте с сравнении с временем поездки на своей машине, цена билета, частота, с которой автобус или поезд курсирует между аэропортом и городом, а также удобство передвижения.

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Лидером в данном плане был признан токийский международный аэропорт Ханэда. Добраться на монорельсовой железной дороге в город можно за 24 минуты (на авто — за 25 минут), поезда ходят 250 раз в день, максимальное время ожидания состава составляет пять с половиной минут.

На втором месте находится международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели. Доехать оттуда на метро до города будет вдвое быстрее, чем на машине, это займет примерно 20 минут. Составы курсируют с частотой свыше 90 раз в день.

Замыкает тройку воздушная гавань Пудун в Шанхае, откуда поезд доставляет пассажиров в центр города примерно за восемь минут. При этом на машине придется ехать в среднем 50 минут. Составы ходят с частотой в 51 раз. Четвертое место досталось другому шанхайскому аэропорту Хунцяо, пятое — авиагавани Амстердама Схипхол.

В топ-10 рейтина также были включены аэропорты Атланты (США) и Гонконга. Восьмую строчку делят воздушные гавани Куала-Лумпура (Малайзия) и Сиднея. Девятое место досталось транспортным узлам Франкфурта-на-Майне, Стамбула (аэропорт имени Ататюрка) и лондонскому Гатвику.

На десятой позиции — пекинский Шоуду. Российские аэропорты в рейтинг не вошли.