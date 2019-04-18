Названы самые равнодушные к пассажирам авиакомпании

Онлайн-сервис AirHelp составил рейтинг авиакомпаний, которые реже всего соглашаются выплатить пассажирам компенсацию за задержанные или отмененные рейсы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для составления рейтинга специалисты проанализировали количество отклоненных авиакомпаниями претензий в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

Выяснилось, что самая равнодушная авиакомпания — тунисский перевозчик Tunisair. За два года работы сотрудники Tunisair отклонили 100 процентов заявок на компенсацию от своих клиентов.

На втором месте оказалась румынская компания Blue Air (98 процентов отклоненных претензий), третью позицию заняла испанская Iberia (96 процентов отказов), а четвертую — британский лоукостер easyJet (96 процентов).

Замкнул топ-5 равнодушных к претензиям клиентов авиакомпаний ирландский перевозчик Ryanair (95 процентов отказов).

В январе британское аналитическое агентство OAG составило рейтинг авиакомпаний, у которых зафиксировано минимальное количество задержек рейсов за 2018 год. Лидером по пунктуальности признали латвийскую авиакомпанию airBaltic — около 89 процентов всех ее рейсов в 2018 году выполнены по расписанию.

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