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23:43, 2 июля 2026Мир

Обвинения россиянам за трюк на Эмпайр-стейт-билдинг назвали слишком жесткими

Адвокат Крински: Обвинения забравшимся на небоскреб в Нью-Йорке россиянам чрезмерны
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Adam Gray / Reuters

Защита пары российских руферов, забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, считает предъявленные им обвинения чрезмерными. Об этом заявил их адвокат Джейсон Крински, пишет РИА Новости.

«Судя по тексту жалобы, предъявленные прокуратурой обвинения чрезмерны», — сказал Крински представителям СМИ после предварительных слушаний по делу. Юрист не стал оглашать позицию защиты, поскольку еще не ознакомился с доказательной базой прокуратуры.

Предварительные слушания прошли в четверг. В ходе них россиян обвинили в том, что они попытались умышленно создать опасность для жизни, испортить имущество, незаконно проникнуть в здание и подняться на высотные конструкции. Россиян освободили из-под стражи без денежного залога.

Ранее американский адвокат Аркадий Бух предсказал, какой тюремный срок может грозить паре из России за опасный трюк на вершине небоскреба. Он предположил, что фигуранты в теории могут избежать реального лишения свободы.

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