Предсказан срок для забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг россиян

Адвокат Бух: Забравшейся на Эмпайр-стейт-билдинг паре из России грозит 10 лет тюрьмы

Двое россиян, забравшиеся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, могут попасть в тюрьму на 10 лет. Своим прогнозом с журналистами РИА Новости поделился американский адвокат Аркадий Бух.

По его словам, предъявленные обвинения говорят о том, что пара может получить даже больше 10 лет тюрьмы. «Но я не думаю, что судья даст им больше, чем пару лет за решеткой», — отметил собеседник, добавив, что он это дело не ведет, а в данном случае выступает лишь как сторонний наблюдатель.

Кроме того, Бух допустил возможность условного наказания для фигурантов. Адвокат предположил, что при хорошей работе стороны защиты они имеют шансы избежать реального лишения свободы.

Как прогнозирует юрист, американские власти могут начать уточнять иммиграционный статус пары.

Ранее стало известно, что руферов из России, забравшихся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, отпустили из-под стражи. Участники акции вывесили на шпиле пацифистский баннер. Там же мужчина сделал девушке предложение. Их освободили без денежного залога.