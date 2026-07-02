Раскрыта судьба забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг россиян

Забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россиян отпустили из-под стражи

Пару руферов из России, забравшихся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, отпустили из-под стражи. Об этом сообщают журналисты РИА Новости, которые изучили данные судебных документов.

В четверг прошли предварительные слушания по делу против пары. Как уточняется в базе, участников инцидента освободили без денежного залога.

По данным издания, в рамках заседания свою вину они признавать не стали.

1 июля двух неизвестных увидели на шпиле небоскреба. В полиции Нью-Йорка объяснили, что к акции оказались причастны 32-летний Иван Кузнецов и 33-летняя Ангелина Николау. Мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение руки и сердца. Кроме того, пара успела развернуть пацифистский плакат на антенне до того момента, пока их не задержали стражи порядка.

Как сообщил телеканал ABC News, молодым людям предъявили восемь обвинений. Следствие посчитало, что россияне совершили кражу со взломом, преступное вмешательство в чужое имущество, а также незаконно проникли на территорию, нарушили общественный порядок и создали опасность по неосторожности.