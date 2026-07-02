Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам предъявили ряд обвинений

ABC: Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россиянам предъявили восемь обвинений

Забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке руферам из России предъявлены восемь обвинений. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Уточняется, что среди прочего россиян обвиняют в краже со взломом, преступном вмешательстве в чужое имущество, незаконном проникновении на территорию, нарушении общественного порядка и создании опасности по неосторожности. Административный кодекс Нью-Йорка напрямую запрещает забираться, свисать со зданий или прыгать с них.

Ранее сообщалось, что нарушителями предположительно оказались россияне Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау. Мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение. Они также развернули баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Пару задержали. Им грозит тюремный срок до года, штраф до одной тысячи долларов или оба наказания.