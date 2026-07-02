Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:11, 2 июля 2026Мир

Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам предъявили ряд обвинений

ABC: Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россиянам предъявили восемь обвинений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке руферам из России предъявлены восемь обвинений. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Уточняется, что среди прочего россиян обвиняют в краже со взломом, преступном вмешательстве в чужое имущество, незаконном проникновении на территорию, нарушении общественного порядка и создании опасности по неосторожности. Административный кодекс Нью-Йорка напрямую запрещает забираться, свисать со зданий или прыгать с них.

Ранее сообщалось, что нарушителями предположительно оказались россияне Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау. Мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение. Они также развернули баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Пару задержали. Им грозит тюремный срок до года, штраф до одной тысячи долларов или оба наказания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар высокоточным оружием по Украине. Поражены предприятия военной промышленности и аэродромы

    Ситуацию в ведомстве Каллас описали фразой «Хьюстон, у нас проблема»

    В России разработали учебный беспилотник УН-001

    Молодая россиянка лишилась заработанных на диверсиях денег

    Россиянка описала Хиросиму словами «стрелки часов во всем городе замерли в 8:15 утра»

    Раскрыта опасность сна с включенным кондиционером

    Украинский военкор назвал главную особенность массированного удара возмездия

    Трамп высказался о ценах на бензин после «очень успешной экскурсии» США в Иран

    Лидера оппозиции Венесуэлы не пустили на родину

    Москвич не запер машину и лишился более 250 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok