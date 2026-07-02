Дмитриев: Мерц должен изменить свой курс, которым недовольны немцы

Канцлер Германии Фридрих Мерц может повысить свой рейтинг одобрения, полностью изменив провальный курс своей политики. Такую точку зрения высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Он отметил, что немцы недовольны деятельностью канцлера, в связи с чем его рейтинг опустился до рекордных 13 процентов. «Самое меньшее, что он может сделать, — это перестать писать в Twitter о немецком футболе и энтузиазме. Самое большее, что он может сделать, — это полностью изменить провальный курс», — написал Дмитриев.

Ранее руководитель института изучения общественного мнения Forsa Манфред Гюлльнер назвал причину падения рейтинга Мерца. По его словам, это произошло из-за того, что тот совершил очень большое количество ошибок.