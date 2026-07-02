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23:45, 2 июля 2026Мир

Дмитриев дал совет Мерцу для повышения его рекордно низкого рейтинга

Дмитриев: Мерц должен изменить свой курс, которым недовольны немцы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц может повысить свой рейтинг одобрения, полностью изменив провальный курс своей политики. Такую точку зрения высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Он отметил, что немцы недовольны деятельностью канцлера, в связи с чем его рейтинг опустился до рекордных 13 процентов. «Самое меньшее, что он может сделать, — это перестать писать в Twitter о немецком футболе и энтузиазме. Самое большее, что он может сделать, — это полностью изменить провальный курс», — написал Дмитриев.

Ранее руководитель института изучения общественного мнения Forsa Манфред Гюлльнер назвал причину падения рейтинга Мерца. По его словам, это произошло из-за того, что тот совершил очень большое количество ошибок.

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