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17:19, 28 июня 2026Мир

Лидера европейской страны раскритиковали за многочисленные ошибки

Социолог Гюлльнер: Рейтинги Мерца беспрецедентно падают из-за многочисленных ошибок
Кирилл Луцюк
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Filip Singer / Pool / Getty Images

Рейтинги канцлера ФРГ Фридриха Мерца беспрецедентно упали из-за того, что он совершил очень большое количество ошибок. Об этом заявил руководитель института изучения общественного мнения Forsa Манфред Гюлльнер. Его процитировала газета Der Tagesspiegel.

Гюлльнер напомнил, что Мерц никогда не мог похвастаться высокими рейтингами среди женщин, молодежи и жителей Восточной Германии. Кроме того, его координация действий с «Альтернативой для Германии» обернулась катастрофой, так как вместо того, чтобы сделать упор на экономику, Мерц выбрал в качестве основной темы миграцию. Все это усугубляется использованием сложного, непонятного простым людям языка.

Впрочем, как уточнил Гюлльнер, электоральный потенциал ХДС можно оценить в 45 процентов, а Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — в 46 процентов.

В начале июня канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал провести масштабные экономические реформы и предупредил, что у его страны для этого остается все меньше времени. По его словам, каждый день немецкая промышленность теряет рабочие места, а компании сдаются перед высокими затратами и бюрократической волокитой.

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