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13:50, 11 июня 2026Экономика

Глава европейской страны пообещал масштабные экономические реформы

Мерц: В Германии стремительно убывает время для реформ
Кирилл Луцюк

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал провести масштабные экономические реформы и предупредил, что у его страны для этого остается все меньше времени. Такое заявление политик сделал в ходе своего выступления в бундестаге. Его процитировало издание Handelsblatt.

Мерц констатировал, что каждый день немецкая промышленность теряет рабочие места, а компании сдаются перед высокими затратами и бюрократической волокитой. Так, по словам канцлера, продолжаться не может, и поэтому он намерен обновить основы страны, чтобы они прослужили долгие годы, возможно, даже десятки лет.

«Мы не должны закрывать глаза на такие проблемы, как усиление международной конкуренции и демографические сдвиги», — уточнил он и пообещал, что решения по реформам будут приняты в ближайшие недели и месяцы.

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Кроме того, Мерц призвал к фундаментальной модернизации бюджета Европейского союза для укрепления позиций Европы как независимой державы.

Комментируя это выступление, лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала его «лебединой песней провала». По ее словам, при Мерце было потеряно полмиллиона рабочих мест и каждые 20 минут одна компания объявляет о банкротстве.

В свою очередь, канцлер раскритиковал членов этой партии за то, что они высмеивают политику Берлина, направленную на поддержку Украины, а потом едут в Москву на приемы с распитием шампанского.

«Хорошего вам путешествия», — сказал Мерц.

По данным Кильского института мировой экономики, Германия погружается в инвестиционный кризис.

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