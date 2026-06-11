Экономический лидер Евросоюза погрузился в инвестиционный кризис

Handelsblatt: Экономику Германии накрыл инвестиционный кризис

Экономика Германии все глубже погружается в инвестиционный кризис и теряет позиции. Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на Кильский институт мировой экономики.

Его эксперты прогнозируют, что в 2026 году инвестиции в оборудование сократятся на 1,2 процента. Это снижение в основном отражает расходы на машины, оборудование и транспортные средства. В следующем году ожидается увеличение инвестиций в оборудование на 4,4 процента. Однако это развитие обусловлено почти исключительно государственным сектором и его дополнительными расходами на укрепление обороноспособности.

А вот ситуация в частном секторе вообще не улучшится. Напротив, ожидается, что инвестиции на протяжении всего прогнозируемого экономического периода будут ниже, чем предполагалось три месяца назад. В прогнозе говорится об «очень сдержанных корпоративных инвестициях».

Ранее появился прогноз о том, что немецкая экономика рискует столкнуться с шоком на фоне стремительно убывающих мировых запасов нефти. Надежд на возрождение спроса во второй половине года все меньше, а производству угрожает новая волна роста издержек.