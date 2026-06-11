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12:31, 11 июня 2026Экономика

Ведущей экономике Европы предсказали нефтяной шок

Handelsblatt: Новый нефтяной шок проверит экономику Германии на прочность
Кирилл Луцюк

Фото: noomcpk / Shutterstock / Fotodom

Мировые запасы нефти сокращаются на миллионы баррелей в день, и для немецкой экономики это может обернуться новым шоком. Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на опрошенных экономистов.

По их мнению, рынок вступит в критическую фазу не позднее августа, что повлечет за собой серьезные последствия не только для нефтяной отрасли. Для экономики Германии это станет очередным испытанием на прочность. Как пишет издание, надежды на восстановление спроса во второй половине года тают, в то время как экономике угрожает новая волна роста издержек.

Теперь руководители немецких компаний опасаются сценария, знакомого им по кризисам прошлых лет: рост затрат без дальнейшего развития.

Ранее аналитики Немецкого института экономических исследований подготовили прогноз, согласно которому в 2026 году экономика Германии вырастет всего на полпроцента. Кроме того, ухудшились ожидания и на 2027 год. Весной DIW предполагал, что экономика Германии прибавит 1,4 процента. Теперь институт рассчитывает всего на 0,8 процента.

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