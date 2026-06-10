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14:08, 10 июня 2026Экономика

Будущее ведущей экономики Европы омрачилось еще сильнее

DIW: Прогноз по росту экономики Германии ухудшили до полпроцента
Кирилл Луцюк

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В 2026 году экономика Германии вырастет всего на полпроцента. Такой прогноз подготовили аналитики Немецкого института экономических исследований (DIW). Их процитировало издание Handelsblatt.

Предыдущий прогноз данной организации предполагал, что ВВП этой страны вырастет на процент. Кроме того, ухудшились ожидания и на 2027 год. Весной DIW предполагал, что экономика Германии прибавит 1,4 процента. Теперь институт рассчитывает всего на 0,8 процента.

Главной причиной таких выводов стал продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, который разогнал цены на энергоносители.

Как полагают в DIW, в 2026 году инфляция в ФРГ достигнет 2,9 процента, а в 2027 году — 3 процентов.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца экономика его страны перестала быть конкурентоспособной во многих отраслях и стала слишком дорогой для ведения бизнеса.

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