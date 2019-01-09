Российскую авиакомпанию признали одной из самых пунктуальных в Европе

Британское аналитическое агенство OAG составило рейтинг авиакомпаний, у которых зафиксировано минимальное количество задержек рейсов за 2018 год.

Лидером по пунктуальности признали латвийскую авиакомпанию airBaltic — около 89 процентов всех ее рейсов в 2018 году выполнены по расписанию. На втором месте оказалась нидерландская компания KLM (около 85 процентов), на третьем — крупнейший перевозчик Испании Iberia (83 процента).

Российская авиакомпания S7 Airlines оказалась на шестом месте в топ-10 европейских компаний по уровню пунктуальности. Компания совершила без задержек 82 процента рейсов.

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Кроме того, в список точных авиаперевозчиков попали Alitalia (Италия), Transavia (Нидерланды), Aer Lingus (Ирландия), Aegean Airlines (Греция), Air Europa (Испания) и Finnair (Финляндия).

В июле международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax опубликовала список 100 лучших авиакомпаний мира. Проанализировав отзывы потребителей, аналитики выяснили, что больше всего голосов было отдано за Singapore Airlines.

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