Названа самая непунктуальная российская авиакомпания

На официальном сайте Росавиации опубликовали рейтинг российских авиакомпаний, которые чаще всего задерживали рейсы в августе 2018 года.

Оказалось, что за этот период по задержкам внутренних и международных рейсов всех обогнала компания «Якутия». Из 1360 выполненных перелетов авиаперевозчик задержал 272 вылета, что составило 20 процентов от общей суммы рейсов.

Следующие позиции заняли авиакомпании «АЛРОСА» (8,49 процента задержанных рейсов) и NordStar (7,49 процента). В десятку наименее пунктуальных российских компаний также вошли Polar Airlines (7,2 процента), «Уральские авиалинии» (6,93 процента), AZUR Air (6,56 процента), «КрасАвиа» (6,15 процента), Red Wings (4,77 процента), UVT Aero (3,74 процента) и Royal Flight (3,45 процента).

Материалы по теме Как полетали? Ведущие западные авиакомпании обрекли пассажиров на холод и голод

Сотрудники британской ассоциации потребителей Which? провели исследование и выяснили, какие авиакомпании задерживали рейсы чаще других. Специалисты проанализировали задержки рейсов на три часа и более из Великобритании и обратно за период с июня 2017 года по июнь 2018 года. На первом месте оказалась авиакомпания EasyJet.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!