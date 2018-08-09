Пассажиры задержанного рейса провели ночь с алкоголиками и наркоманами

Пассажирам задержанного ночного рейса из Анталии в Лондон предложили ожидать утреннего вылета в реабилитационном центре для алкоголиков и наркоманов. Об этом сообщает Story Trender.

После объявления о переносе рейса на утро из-за нелетной погоды туроператор TUI, осуществлявший перевозку, предоставил всем желающим пассажирам бесплатный ночлег. Представители турагентства пообещали, что гостиница находится в 20 минутах езды от аэропорта, однако в действительности дорога заняла около часа, что насторожило Хейли Уайброу — одну из пассажирок рейса. Также ей показался подозрительным внешний вид отеля. Женщину смутило отсутствие ярких вывесок, мусор вокруг здания и то, что здание находилось в глуши.

«Это был какой-то кошмар. Люди внутри орали, вопили. У моей дочери началась паническая атака, так сильно она испугалась. Я и сама заплакала. Сотовой связи не было. Мы отъехали действительно далеко от города», — рассказала Уайброу.

«Гостиница» оказалась реабилитационным центром для наркоманов и алкоголиков Ayka Vital Park. В предоставленных пассажирам для ночевки комнатах имелись капельницы и удерживающие ремни, вмонтированные в стены. Семья Уайброу и несколько других пассажиров отказались отдать представителю турфирмы свой паспорт для регистрации и вернулись в аэропорт.

«Это было связано с задержкой рейса. Нам было необходимо в срочном порядке предоставить пострадавшим клиентам место для ночлега. Мы хотели бы заверить туристов, что подобные случаи редки», — прокомментировали ситуацию в TUI.

Во время чемпионата мира по футболу в России в июне-июле этого года несколько болельщиков из Швеции и Аргентины забронировали номера в несуществующей гостинице. Согласно сайту Booking.com, по адресу Нижний Новгород, улица Алексеевская, 13, располагался отель Savinn Hotel. Однако оказалось, что это «отель-призрак», так как по указанному адресу такого заведения не было. Иностранцам пришлось искать ночлег по всему городу и просить помощи у местных жителей.

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