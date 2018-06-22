Болельщики забронировали номера в российском отеле-призраке

Туристы, которые приехали на чемпионат мира в Россию, забронировали в Нижнем Новгороде несуществующий отель и остались без жилья. Об этом сообщает информационный сайт Нижнего Новгорода NN.ru.

Болельщики из Швеции и Аргентины забронировали номера в гостинице Savinn Hotel, расположенной по адресу улица Алексеевская, 13, через Booking.com. Однако оказалось, что это «отель-призрак», так как по указанному адресу такого заведения не было.

Иностранцам пришлось искать ночлег по всему городу и просить помощи у местных жителей.

«Вот ищут иностранцы Savinn Hotel на Алексеевской 13. Хостел "Нижний" есть, а такого отеля нет. На booking он есть, в google есть, а тут нет. Некоторые гости города и предоплату внесли, и ходят вокруг здания с потерянными лицами», — написала экскурсовод Ася Сорокина в Facebook.

«Да, мы уже искали приют шведам, сегодня аргентинцам. Искали доставки билетов из fedex'а, которым, оказывается, все равно, и они могут доставить не на имя и не в тот отель. Провожали до хостелов, потому что почти никто из троек "задержак" не говорит на английском», — поделилась пользователь Валентина Михеева.

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После случившегося корреспонденты NN.ru связались с Booking.com и выяснили, почему они размещают на сайте несуществующий отель.

«Это же люди все делают. Люди регистрируются, все эти отели проверяются, но как могут быть несуществующие бронирования, так могут быть и несуществующие объекты размещения. Во многих городах есть местные офисы, которые проверяют эти объекты. А дальше, после проверки, как себя поведет объект, мы уже не можем знать. Если потом они исчезают и становятся несуществующими, то мы можем только разместить гостя в другом месте. Россия большая, все страны большие, мы не можем отвечать за то, как себя поведут люди», — прокомментировали ситуацию в службе поддержки Booking.com.

В июне двое фанатов из Уругвая, приехавших в Екатеринбург на чемпионат мира по футболу, были разочарованы жильем, которое они забронировали накануне турнира. «Приехав в гостиницу, мы ужаснулись. Это совсем не то, что мы видели на фото. Другие уругвайцы, которые забронировали этот же отель, отказались здесь оставаться. Мы единственные, кто решил ничего не менять. Сюда мы приходили только спать ночью, с утра до вечера гуляли», — пожаловался уругваец Херман.

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