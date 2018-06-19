Роспотребнадзор проверит ужаснувшую уругвайцев гостиницу

Эксперты из управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверят отель «Большой Урал», который разочаровал болельщиков из Уругвая фотографиями, не соответствующими действительности, сообщает РИА Новости.

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Ранее болельщики из Уругвая Херман и Маурисио сообщили, что за неделю до матча в гостинице «Большой Урал» появились свободные номера за 2,5 тысячи рублей в сутки с человека. По их словам, на фотографиях комнаты выглядели хорошо, и мужчины решили забронировать жилье, заплатив 20 тысяч с четверых за двое суток. Однако, заселившись, они были разочарованы выбором, так как снимки в интернете не соответствовали действительности.

«Это не отель, это машина времени! Мы уверены, что последним постояльцем здесь был Ленин. Честно скажу, каждую ночь я боялся, что из дыры в туалете вылезет монстр и съест меня. Единственный плюс гостиницы — местоположение, хоть в этом нам повезло», — пожаловался болельщик Маурисио.

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