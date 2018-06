Алчный отельер из Москвы решил нажиться на мексиканцах

Менеджер московской гостиницы отказал гостям из Мексики в проживании из-за подскочивших цен. Об этом написала в Facebook журналистка Ольга Канорская.

Девушка рассказала о том, что «друзья друзей» забронировали номер в отеле «Круассан» в 2017 году. Когда они попытались позвонить туда в начале июня 2018-го, персонал отказался говорить с ними по-английски. Тогда Канорская связалась с ними сама, и сотрудники попросили ее прислать реквизиты карточки гостей, предварительно подтвердив сумму бронирования.

По словам журналистки, 6-го июня иностранцы отправили данные, однако в ответ получили письмо «фром зе харт ин инглиш».

I will try to speak as honestly as possible, I hope for understanding. You have booked a very long time in advance. Very much. Very much («Я постараюсь говорить абсолютно честно, я надеюсь на понимание. Вы забронировали номер давно заранее. Очень. Очень»), — написал менеджер отеля Павел.

Usually we can not cancel such a reservation, but now we have the right and certainly want to do it. I kindly ask you to respond as soon here by e-mail. I worry. And this is the only sovbodny day in the long period («Обычно мы не отменяем такие бронирования, но сейчас у нас есть право, и мы определенно хотим это сделать. Я прошу вас ответить как можно скорее здесь, в письме. И это не единственный свободный день за длительный период»), — дополнил он.

Также в письме указывалось, что новая цена в пять раз превосходит цену на время бронирования, однако менеджер Павел согласился пойти на уступки и предложил стоимость, превышающую первоначальную всего в три раза.

В январе британское издание The Independent опубликовало видео с советом для болельщиков, как сэкономить на проживании в России в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Футбольным фанатам рекомендовали устроить кемпинг, чтобы не переплачивать завышающим стоимость номеров отельерам.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!