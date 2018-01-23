Раскрыт список отелей-обманщиков

Ростуризм опубликовал список российских гостиниц, которые, по данным ведомства, завышают цены на период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Рекордно завысил цены на время чемпионата калининградский отель «Агора» — на 5283 процента. Обычно стоимость размещения составляет 2400 рублей, в дни матчей — 129 200.

Ростовская гостиница «Тихие сады» подняла стоимость улучшенных апартаментов в дни чемпионата на 2581 процент — с 4360 до 116 900 рублей. Также в Ростове-на-Дону решили нажиться на болельщиках отель «Памир», завысив цены на 817 процентов (с 4360 до 40 000 рублей), и гостиница «Дон Мажор» — 656 процентов (с 4360 до 33 000 рублей).

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В Москве максимальное завышение цен отмечено в гостинице «Петровка 17», где стоимость одноместного номера обычно составляет 6970 рублей, а в дни чемпионата — 34 800.

Волгоградская гостиница «Сталинград» повысила цены на 261 процент (больше, чем все остальные отели в городе): с 6370 до 16 462 рублей.

В Самаре зафиксирован один случай: на 187,7 процента в дни проведения матчей чемпионата подорожало проживание в гостинице «Тоника» — с 6310 до 18 150 рублей.

Гостиница «Интурист» в Краснодаре во время чемпионата мира по футболу предлагает болельщикам разместиться в номерах улучшенной категории за 50 тысяч рублей в сутки. В обычное время стоимость проживания составляет 19 870 рублей (на 151 процент дешевле).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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