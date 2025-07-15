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21:30, 15 июля 2025Экономика

Водителям дали советы на случай затопления машины во время ливня

Автогонщик Верхоланцев: Двигатель затопленной машины нельзя заводить сразу
Виктория Клабукова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Затопленную ливневыми водами машину нельзя сразу же заводить. О чем стоит помнить в случае залива, автолюбителям напомнил автогонщик программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing Владимир Верхоланцев. Его советы приводит «Газета.Ru».

Масштабы последствий залива зависят не только от того, как сильно затопило машину, — стоит учитывать, в каком состоянии она была изначально. Даже если уровень воды не превысил высоты колес, могут пострадать тормоза, проводка и салонная электроника. Моментально запускать двигатель рискованно: попавшая во впуск вода приведет к гидроудару. Лучше в данном случае вызвать эвакуатор и доставить машину в сервис для диагностики систем впуска, тормозной жидкости, моторного масла, трансмиссионного масла и электрики.

Если машину затопило во время движения, уезжать с места происшествия ни в коем случае нельзя, подчеркивает собеседник газеты. Через вентиляционные отверстия вода может протечь в трансмиссию, из-за чего масло потеряет свою функцию. В итоге износ коробки передач и раздатки, а также ступичных подшипников, шарниров, пыльников значительно ускоряется.

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Без осмотра ездить на автомобиле не стоит, даже если он заводится и не показывает признаков поломок. Последствия гидроудара могут дать о себе знать позднее. «Даже при визуально "сухом" моторе влага способна попасть в электронные блоки, фишки, разъемы. Через сутки-двое коррозия начнет разъедать контакты, и даже простые блоки вроде реле или блоков ABS начнут глючить», — предупредил эксперт. Верхоланцев рекомендует не ждать появления специфического запаха или ржавчины и без промедления обращаться к специалистам.

Особого внимания требует моторный отсек, аккумулятор и монтажный блок предохранителей. Если же вода попала в салон, следует убрать сиденья и ковровые покрытия для просушки. В противном случае может вырасти плесень либо случиться короткое замыкание. Проверить нужно все датчики, блоки комфорта и систему управления стеклоподъемниками.

Ранее после тропического ливня в московском ЖК «Дмитровский парк» затопило автомобили жильцов. Машины погрузились в воду по дверные ручки. Чтобы спасти от залива паркинг, собственники выстроили целую плотину.

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