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15:59, 15 июля 2025Экономика

Жильцы ЖК застройщика ПИК построили плотину перед паркингом

Жильцы ЖК застройщика ПИК построили плотину, чтобы спасти паркинг от затопления
Александра Качан (Редактор)

Собственники из жилого комплекса (ЖК) «Дмитровский парк» застройщика ПИК в Москве построили плотину перед паркингом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Таким образом жильцы попытались защитить свои автомобили во время ливня, обрушившегося на столицу. В сети появилось видео, на котором можно увидеть небольшую плотину, укрепленную деревянными досками и тяжелыми мешками. Конструкция держит большую часть воды за пределами паркинга, однако дорога внутри все равно залита жидкостью.

Ранее очевидцы поделились роликом, на котором можно увидеть ушедшие под воду авто, припаркованные перед ЖК «Дмитровский парк».

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