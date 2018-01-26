Владельцы отелей из черного списка перепугались и начали снижать цены

Отели, попавшие в черный список Ростуризма за завышение стоимости проживания в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу, начали снижать цены до допустимых показателей, установленных законодательством. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что черные списки были применены не как карательный механизм, а как мотивирующая мера. Таким образом ведомство дало понять всем городам, которые будут принимать чемпионат, что завышать цены не нужно. «Это сильнейшая антиреклама, которая будет работать в течение многих лет», — подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что Ростуризм опубликовал список гостиниц, которые завысили стоимость проживания на время проведения чемпионата мира по футболу. В перечень попала 41 гостиница. Самое значительное увеличение цен зафиксировано в калининградском отеле «Агора» — на 5283 процента. Обычно стоимость размещения составляет 2400 рублей, в дни матчей — 129 200 рублей.

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