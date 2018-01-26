Британцы придумали способ сэкономить на жилье в России во время ЧМ-2018

Британское издание The Independent опубликовало видео с советом для болельщиков, как сэкономить на проживании в России в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Футбольным фанатам рекомендовали устроить кемпинг, чтобы не переплачивать завышающим стоимость номеров отельерам.

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Ведущий ведет репортаж из туристической палатки. Он рассказывает о том, насколько подняли цены владельцы российских гостиниц в дни матчей, и рекомендует британским болельщикам арендовать или приобрести собственную палатку.

Издание также сообщает, что недавно появилась возможность бронирования палатки в специальном кемпинге в Калининградской области, где болельщикам предлагается познакомиться с российским бытом за пять тысяч рублей. К услугам болельщиков полевая кухня, двухместная палатка, кабинки туалетов и колодец с чистой водой.

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