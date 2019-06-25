«Аэрофлот» захеджировал 70 процентов затрат на авиакеросин

«Аэрофлот» в 2019 году захеджировал 70 процентов затрат на авиакеросин. Об этом на общем собрании акционеров сообщил глава авиакомпании Виталий Савельев, передает Reuters.

«Мы в этом году захеджировали... керосин, потому что есть такое ощущение, что керосин опять может сыграть непонятным образом на рынке», — сказал Савельев.

Это, по его словам, означает, что «что бы ни случилось на рынке с ценой, у нас есть гарантия того, что ту цену, которую мы с вами заложили в бизнес-плане на этот год, мы будем сохранять».

В предыдущий раз «Аэрофлот» хеджировал затраты на авиакеросин в 2015 году. Однако тогда цены на топливо снизились, и сделка оказалась убыточной. При этом два года назад стоимость авиакеросина резко выросла.

«По нашим оценкам, в целом рынок авиации в прошлом году... понес дополнительные расходы в объеме примерно 100 миллиардов рублей», — сказал Савельев.

Дополнительные расходы «Аэрофлота» из-за подорожавшего керосина в 2018 году составили 48 миллиардов рублей, сообщил перевозчик.