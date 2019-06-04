Гендиректор «Аэрофлота» вновь избран в совет управляющих IATA

На 75-й ежегодной генеральной конференции Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), прошедшей в Сеуле, генеральный директор группы «Аэрофлот»Виталий Савельев вновь был избран членом совета управляющих IATA. Об этом говорится в сообщении организации.

Наряду с гендиректором «Аэрофлота» в нынешнем году в Совет были избраны руководители крупнейших мировых авиакомпаний: немецкой Lufthansa, шведской SAS испанской Iberia, франко-голландской Air France/KLM, китайской China Southern Airlines, австралийской Qantas, американских United airlines и American Airlines.

Совет управляющих является постоянно действующим органом, формирующий стратегию и политику при IATA, крупнейшей и наиболее влиятельной глобальной ассоциацией авиаперевозчиков. Ее решения отражают консолидированную позицию основных игроков мировой отрасли воздушного транспорта. В состав Совета IATA входят 30 человек, причем места в нем не закрепляются за определенными странами или перевозчиками. Они избираются среди руководителей 290 крупнейших авиакомпаний членов, входящих в IATA, обеспечивающих 82 процента мировых авиаперевозок. К потенциальным членам Совета предъявляются строгие требования: они должны представлять те компании, чьи достижения оказали существенное влияние на развитие мировой гражданской авиации, пишет «Российская газета». Сами кандидаты должны обладать достаточным влиянием, чтобы продвигать инициативы ассоциации, содействуя улучшению ситуации в отрасли в целом.

Виталий Савельев вошел в состав Совета управляющих на очередной трехлетний срок. В предыдущем составе представителей от России не было, перерыв связан с правилами IATA, согласно которым, не предусмотрена работа на этой позиции более трех сроков подряд.

«Присутствие гендиректора в Совете такой влиятельной организации, безусловно, говорит о значимости авиакомпании на мировом рынке», — считает исполнительный директор «Авиапорт» Олег Пантелеев. Он также отмечает, что мнение каждого гендиректора учитывается при решении IATA наиболее острых проблем, стоящих сейчас перед мировой гражданской авиацией. «Авиакомпаниям необходимо сообща согласовать единый механизм контроля за авиационными выбросами CO2, научиться выживать в условиях торговых войн. "Аэрофлот", как и другие мировые перевозчики также столкнулся с резким ростом цен на топливо, и вместе со всеми ищет способы поддержания экономической эффективности», — говорит эксперт.

IATA имеет право обращаться к члену Совета за консультацией в тех областях, в которых перевозчик обладает широким опытом работы. «В случае с "Аэрофлотом" коллегам по авиаотрасли интересна деятельность авиакомпании в области цифровых технологий», — заключил эксперт. По данным консалтинговой компании Bain, авиакомпания занимает четвертое место в мире по цифровизации.

«Нельзя не отметить тесное взаимодействие IATA и "Аэрофлота" в рамках внедрения в авиакомпании так называемой Новой дистрибутивной модели (New Distribution Capability — NDC)», отмечает глава «Авиапорт». Сейчас перед всеми перевозчиками стоит задача предоставить пассажиру максимально «объемный» продукт, повышая таким образом спрос на свои перевозки. NDC, по словам эксперта, как раз и создает такие стандарты, которые кардинально изменили систему дистрибуции и продаж авиаперевозок. В подтверждение освоения новой технологии NDC «Аэрофлот» уже получил сертификат третьего, высокого уровня.