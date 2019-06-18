«Аэрофлот» в восьмой раз признан «Лучшей авиакомпанией Восточной Европы»

Авиакомпанию «Аэрофлот» в восьмой раз признали «Лучшей авиакомпанией Восточной Европы» на церемонии Skytrax World Airline Awards 2019, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Церемония награждения прошла в рамках 53-го Парижского международного авиасалона в Ле-Бурже.

«Восьмая по счету победа на Skytrax World Airline Awards — большая честь и свидетельство признания ведущего российского перевозчика на мировом уровне», — прокомментировал получение награды генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. «Мы благодарны нашим пассажирам, которые отдали свой голос за Аэрофлот. Их выбор — лучший стимул к дальнейшему совершенствованию премиального сервиса и реализации амбициозных целей нашей Стратегии 2023», — подчеркнул он.

«"Аэрофлот" остается неизменным фаворитом среди пассажиров», — отметил в свою очередь президент Skytrax Эдвард Плейстед. «Победа в ключевой авиационной премии мира — прекрасное подтверждение высокого качества сервиса, предоставляемого перевозчиком. Мы поздравляем коллектив Аэрофлота с таким высоким достижением», — сказал он.

Премия World Airline Awards считается главной авиационной наградой мира и имеет неофициальный статус «авиационного Оскара». Она ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax — ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов.