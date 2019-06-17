Занемогший пассажир «Аэрофлота» оценил действия бортпроводников на отлично

Пассажир компании «Аэрофлот», почувствовавший себя плохо во время выполнения рейса SU1411 Екатеринбург — Москва, после завершения полета сообщил, что чувствует себя хорошо, поблагодарил экипаж за «моментальное реагирование и оказанную медицинскую помощь» и оценил работу бортпроводников на «отлично». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе перевозчика.

10 июня, во время полета из Екатеринбурга в Москву, один из пассажиров авиакомпании обратился к бортпроводникам с жалобой на плохое самочувствие. Бортпроводники оперативно стали оказывать первую помощь пассажиру: максимально откинули спинку кресла, дали валидол, измерили давление. Для оказания дальнейшей медицинской помощи пассажир был размещен на двух свободных креслах в хвостовой части самолета, где бортпроводниками оказывалась терапевтическая помощь с использованием кислородного баллона, присутствовала положительная динамика.

После улучшения состояния здоровья пассажир вернулся на свое кресло. Бортпроводники осуществляли дальнейший контроль за состоянием пассажира, ухудшений состояния здоровья не было. По прилету в аэропорт назначения был вызван медицинский персонал и проведен осмотр. Пассажир самостоятельно, без дополнительной помощи, с супругой проследовал в сопровождении медицинского персонала в здание аэропорта и поблагодарил экипаж за слаженность и профессионализм действий.

