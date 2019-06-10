«Аэрофлот» второй раз победил сразу в трех номинациях премии World Travel Awards

Компания «Аэрофлот» второй год подряд стала победителем сразу в трех номинациях европейского этапа престижной премии World Travel Awards — «Лидирующий авиационный бренд Европы», «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом» и «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию». Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Торжественная церемония награждения этой премией по региону Европа состоялась 8 июня в городе Фуншале, столице португальского острова Мадейра.

Награды World Travel Awards в категориях «Лидирующий авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом» в очередной раз подтверждают репутацию Аэрофлота как одного из лидеров глобального рынка авиаперевозок, в особенности по качеству сервиса и степени комфорта в бизнес-классе, отмечается в сообщении.

Еще одна номинация — «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию» — говорит о тм, что «Аэрофлот» надолго закрепился в качестве ведущего игрока на транзите Европа — Азия. Экспансия на этом рынке — самом свободном и конкурентном в мире — стратегический приоритет и один из драйверов роста ведущей российской авиакомпании.

Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус «Оскара» в туристическом бизнесе. Ею отмечаются ведущие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. В течение всего года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира.

Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Участников оценивают с точки зрения качества продукта и уровня сервиса.

А нынешнем году «Аэрофлот» в третий раз подряд был признан самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии ведущего в мире оценщика брендов Brand Finance. Американская авиационная ассоциация АРЕХ отметила российского перевозчика как авиакомпанию с самыми комфортабельными креслами в Европе. На азиатском векторе в начале 2019 года «Аэрофлот» впервые был признан «Лучшей авиакомпанией для транзита между Китаем и Европой» в рамках китайской премии Stars Awards. А почетное звание самой любимой иностранной авиакомпании в Китае от Flyer Award 2019 было присвоено «Аэрофлоту» уже в третий раз.

