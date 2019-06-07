«Аэрофлот» и кинологи УТ МВД России провели совместные учения

Кинологи «Аэрофлота» совместно со специалистами Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД России в ЦФО провели теоретические и практические занятия для отработки действий при поиске взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

В ходе тренинга инспекторы в сопровождении служебных собак досматривали багаж и искали запрещенные к провозу в самолете вещества на борту макета воздушного судна.

Основную помощь кинологам «Аэрофлота» оказали служебные собаки уникальной породной группы — «шалайка». Это межвидовой гибрид оленегонной лайки и шакала, официально зарегистрированный «Аэрофлотом» в системе Российской кинологической федерации (РКФ).

Породная группа «шалайка» составляет основу собственной кинологической службы «Аэрофлота». Эти собаки унаследовали лучшие качества своих предков — от шакала шалайка получила уникально чуткое обоняние и способность работать в жару до +45С, от лайки — хорошую адаптацию к морозам до минус 30С.

Шалайки имеют небольшие размеры и вес, которые позволяют передвигаться в ограниченных пространствах. Все эти характеристики дают им преимущество перед традиционными породами служебных собак. Эти собаки с 2001 года участвуют в обеспечении авиационной безопасности на борту самолетов, в аэропорту и на прилегающих к нему территориях.

Многолетний опыт доказал, что живые «детекторы» взрывчатых веществ работают эффективнее современного оборудования. На сегодняшний день в отделе кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью Аэрофлота работают 27 человек и 50 служебных собак.

Кинологическая служба «Аэрофлота» регулярно удостаивается высоких оценок. В начале декабря 2018 года проект «Аэрофлот. Собака Сулимова» получил премию «Время инноваций» в категории «Биотехнологии и генная инженерия». Впервые в истории награды в области биотехнологий победила транспортно-сервисная компания, а не специализированный научный институт. Коммуникационный проект «Аэрофлота» о шалайках вызвал большой отклик в англоязычном Facebook и принес компании престижные награды — гран-при и победу сразу в трех номинациях главной PR-премии мира IPRA Golden World Awards.

