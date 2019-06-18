Россияне отказались лететь на заглохшем самолете и лишились отпуска в Таиланде

@ntvru / Twitter

Российские туристы отказались лететь в Паттайю на самолете Boeing 757, который заглох возле терминала. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте телеканала НТВ.

Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Azur Air, вылетавшем из Новосибирска. На ролике, снятом одним из пассажиров, слышно, как женщина кричит, что они не полетят на этом самолете, в то время как сотрудник аэропорта пытается объяснить путешественникам, что судно исправно.

Как ранее сообщало РИА Новости, в результате 15 человек пришлось высадить из самолета и вернуть им багаж. Из-за этого вылет был задержан на полтора часа.

В мае самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Инцидент произошел на рейсе SU1389. Все пассажиры, находившиеся в самолете, отказались на нем лететь.

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