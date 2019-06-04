Появилось видео из разгерметизированного российского самолета

RT на русском / Telegram

Пассажир самолета Boeing-737, который вернулся в Москву из-за разгерметизации, снял происходившее на борту во время инцидента на видео. Его ролик опубликовал Telegram-канал RT.

На записи видны выпавшие кислородные маски и слышны крики и плач детей. В следующем кадре бортпроводники пытаются успокоить пассажиров и оказать им возможную помощь.

Ранее сообщалось, что самолет российской авиакомпании Utair развернулся в московский аэропорт Внуково из-за технических проблем. Лайнер Boeing-737 вылетел из Москвы в Берлин 4 июня около 11:00, однако над Белоруссией пилотам пришлось развернуться из-за разгерметизации салона.

Позже в ТАСС появилась информация о том, что самолет успешно приземлился в Москве. Подробности инцидента пока неизвестны.

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