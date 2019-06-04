Boeing-737 вернется в Москву из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании Utair возвращается в московский аэропорт Внуково из-за технических проблем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Лайнер Boeing-737 вылетел из Москвы в Берлин 4 июня около 11:00, однако над Белоруссией пилотам пришлось развернуться из-за разгерметизации салона.

В апреле самолет авиакомпании Azurair, следовавший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Через 30 минут после взлета с двигателем лайнера произошли неполадки. Самолет 40 минут вырабатывал топливо перед тем, как приземлиться в Красноярске.

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