Российский самолет развернулся в воздухе из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании Azurair, следовавший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 26 апреля. По информации издания, через 30 минут после взлета с двигателем лайнера произошли неполадки. Самолет 40 минут вырабатывал топливо перед тем, как приземлиться в Красноярске. Посадка прошла благополучно.

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Всего на борту самолета находились 238 пассажиров и семь членов экипажа. Всех пассажиров поселили в гостиницу. Они вылетят в Таиланд в 14:30 по московскому времени.

Представители аэропорта не раскрыли подробности произошедшего.

В феврале пассажирский самолет авиакомпании Utair, следовавший рейсом Уфа — Москва (Внуково), вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Boeing 737-500 вылетел в 8:15 по местному времени, однако был вынужден приземлиться из-за отказавшего двигателя. В 8:37 он совершил посадку в уфимском аэропорту.

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