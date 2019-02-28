У российского самолета отказал двигатель через пять минут после взлета

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, следовавший рейсом Уфа — Москва (Внуково), вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Boeing 737-500 вылетел в 8:15 по местному времени, однако был вынужден приземлиться из-за отказавшего двигателя. В 8:37 он совершил посадку в уфимском аэропорту.

Экстренные службы срочно прибыли к месту случившегося. Никто из 123 находящихся на борту пассажиров не пострадал. «В 9:45 все 123 пассажира на резервном самолете вылетят по запланированному маршруту», — сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфа.

По словам самих пассажиров, все выполняли указания бортпроводников и паники в самолете удалось избежать.

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«Вылетел утром в Москву. Но через пять минут после взлета отказал левый двигатель. Хорошо что не на взлете, и что правый двигатель остался рабочим. Сделали круг и сели», — приводит издание слова очевидца.

Ранее в феврале самолет Utair приземлился в московском аэропорту Внуково с разбитым лобовым стеклом. Лайнер Boeing 737-500 следовал из Сыктывкара в Москву, но перед посадкой в кабине пилотов треснул внешний слой лобового стекла. Экипажу удалось посадить самолет в аэропорту назначения.

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