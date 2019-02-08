Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в московском аэропорту

Самолет с пассажирами врезался в фонарный столб в аэропорту Домодедово. Об этом представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Лариса Марковец сообщила ТАСС.

По ее словам, в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа лайнера не пострадал. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

По данным агентства «Москва», самолет задел мачту освещения при рулении. Всех пассажиров доставили в терминал.

В октябре 2018 года лайнер авиакомпании Air India, на борту которого находились 130 пассажиров, врезался в стену и продолжил полет. После инцидента самолет, направлявшийся из Тричинополи (Индия) в Дубай (ОАЭ), находился в полете еще четыре часа, пока не совершил аварийную посадку в Мумбаи.

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