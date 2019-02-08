Появились подробности столкновения российского самолета с фонарным столбом

Telegram-канал «112» опубликовал снимок столкновения самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Тюмени в Москву, с фонарным столбом в столичном аэропорту Домодедово.

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета Лариса Марковец, на борту самолета находились 58 пассажиров и 5 членов экипажа, в том числе 3 бортпроводника.

Ранее 8 февраля сообщалось, что пассажирский самолет врезался в фонарный столб в Домодедово. Представитель ММСУТ отметил, что столкновение произошло по причине потери управления пилотом из-за льда на рулежной дорожке. Никто из пассажиров не пострадал.

Позднее в редакцию «Ленты.ру» поступил официальный комментарий аэропорта Домодедово: «При рулении по перрону на место стоянки самолет задел мачту освещения. Пострадавших нет. Аэродромные службы предприняли все необходимые действия для своевременной доставки пассажиров в терминал и разгрузки багажа. Движение воздушных судов и спецтехники на аэродроме осуществлялось в штатном режиме. Причины инцидента установит комиссия».

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