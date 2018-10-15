Пассажирский самолет врезался в кирпичную стену и полетел дальше

Самолет авиакомпании Air India, перевозивший 130 пассажиров на борту, врезался в стену при взлете и продолжил полет. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел с авиалайнером Boeing 737, следовавшим из аэропорта Тричинополи (Индия) в международный аэропорт Дубай. После того как самолет врезался в кирпичную стену и сломал ее, он находился в полете еще четыре часа до аварийной посадки в Мумбае.

Там пассажирам предоставили другой авиалайнер, чтобы они продолжили путешествие. Многие были шокированы произошедшим и опубликовали фотографии поврежденного корпуса самолета в соцсетях.

Пользователи пришли в ярость, увидев снимки. «Я уверен, что никогда в жизни не полечу этой авиакомпанией. У них явные проблемы с безопасностью», — писали одни. «Не могу поверить, что это действительно произошло», — ужасались другие.

«Некоторые части самолета мы нашли на земле», — сообщил представитель аэропорта Тричинополи.

В октябре самолет авиакомпании «Икар» столкнулся с авиалайнером «Уральских авиалиний» в подмосковном аэропорту Жуковский. Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова рассказала, что в момент столкновения их авиалайнер стоял на стоянке. Самолет авиакомпании «Икар» повредил ему правую сторону руля высоты.

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