Российский пилот посадил самолет с разбитым лобовым стеклом

Самолет авиакомпании Utair приземлился в московском аэропорту Внуково с разбитым лобовым стеклом. Инцидент произошел вечером 18 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лайнер Boeing 737-500 следовал из Сыктывкара в Москву, но перед посадкой в кабине пилотов треснул внешний слой лобового стекла.

Пилотам удалось посадить лайнер в аэропорту Внуково, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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«18 февраля при заходе на посадку во Внуково у Boeing произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме», — сообщили в авиакомпании Utair.

В мае 2018 года командир воздушного судна китайской авиакомпании Sichuan Airlines успешно совершил аварийную посадку в Китае после того, как ветровое стекло кабины разбилось и выпало во время полета. Пилот Лю Чунцзянь сообщил, что, пока он пытался посадить авиалайнер, второго пилота засосало в образовавшуюся дыру, и часть его тела болталась в воздухе. По словам командира, его напарник получил небольшую травму в области талии и царапины на лице.

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