Российский пилот посадил самолет с разбитым лобовым стеклом

Самолет авиакомпании Utair приземлился в московском аэропорту Внуково с разбитым лобовым стеклом. Инцидент произошел вечером 18 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».
Лайнер Boeing 737-500 следовал из Сыктывкара в Москву, но перед посадкой в кабине пилотов треснул внешний слой лобового стекла.
Пилотам удалось посадить лайнер в аэропорту Внуково, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
«18 февраля при заходе на посадку во Внуково у Boeing произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме», — сообщили в авиакомпании Utair.
В мае 2018 года командир воздушного судна китайской авиакомпании Sichuan Airlines успешно совершил аварийную посадку в Китае после того, как ветровое стекло кабины разбилось и выпало во время полета. Пилот Лю Чунцзянь сообщил, что, пока он пытался посадить авиалайнер, второго пилота засосало в образовавшуюся дыру, и часть его тела болталась в воздухе. По словам командира, его напарник получил небольшую травму в области талии и царапины на лице.