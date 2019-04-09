Пилот перепутал кнопки и устроил панику на борту самолета

В самолете авиакомпании British Airways, летевшем рейсом Сингапур — Лондон, началась паника, после того как пилот перепутал кнопки в своей кабине. Об этом сообщает The Sun.

«Сначала отключились информационные табло и свет, затем выпали кислородные маски и прозвучало объявление с просьбой их надеть», — поделился один из пассажиров, 24-летний Митчелл Уэбб.

Через несколько минут экипаж призвал пассажиров проигнорировать объявление, так как оно включилось из-за технической ошибки, и один из бортпроводников пообещал устранить неполадки в системе.

«И даже после всей этой паники мы не получили от пилота ни извинений, ни объяснений», — пожаловался Уэбб.

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Однако позже авиакомпания принесла извинения пассажирам в электронных сообщениях и пообещала разобраться в инциденте.

В сентябре 2018 года пилот авиакомпании Jet Airways забыл нажать в самолете переключатель регулировки давления, в результате чего у нескольких пассажиров пошла кровь из ушей и носа. После ошибки персонала в салоне выпали кислородные маски, и некоторые путешественники начали паниковать. В итоге самолет пришлось посадить в аэропорту вылета.

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