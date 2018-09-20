Ошибка пилота заставила пассажиров истекать кровью

@DarshakHathi / Twitter

Пилот забыл нажать в самолете переключатель регулировки давления, в результате чего у нескольких пассажиров пошла кровь из ушей и носа. Об этом сообщает Asia One.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Jet Airways, перевозившем 166 пассажиров из Мумбаи в Джайпур. После ошибки персонала в салоне выпали кислородные маски, и некоторые путешественники начали паниковать. В итоге самолет пришлось развернуть и посадить в аэропорту вылета.

По информации издания, 30 пассажирам понадобился осмотр врачей после аварийной посадки. Многие из них опубликовали гневные посты в социальных сетях.

«Рейс 9W 697 совершил экстренную посадку в аэропорту Мумбаи. В самолете упало давление сразу же после взлета. У многих пассажиров шла кровь из носа», — написал очевидец случившегося Сатиш Наир в Twitter. «Никто из персонала нам не помогал. Они даже не объявили, что нужно надеть кислородные маски», — отметил он.

В июле самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Дублина в Задар, совершил вынужденную посадку в Германии после того, как пассажиры пожаловались на тошноту и головную боль. По информации агентства, после приземления были госпитализированы 33 человека. Уточнялось, что причиной недомогания стало снижение давления в салоне самолета.

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