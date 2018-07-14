Десятки человек попали в больницу после падения давления в самолете

Авиалайнер, летевший из Дублина (Ирландия) в Задар (Хорватия), экстренно сел в немецком аэропорту Франкфурт-Хан. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет авиакомпании Ryanair в пятницу вечером совершил вынужденную посадку в Германии после того, как пассажиры пожаловались на тошноту и головную боль. На борту лайнера находились 189 человек.

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По информации агентства, после приземления были госпитализированы 33 человека. Как уточняется, причиной недомогания стало снижение давления в салоне самолета.

Ранее, 13 июля, пассажирский лайнер, летевший из Махачкалы в Санкт-Петербург, экстренно сел в московском аэропорту Внуково из-за пьяного пассажира, который пытался закурить на борту.

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