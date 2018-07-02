В летевшем из Москвы в Таджикистан самолете произошла ЧС

Самолет, выполнявший рейс Москва — Худжанд (Таджикистан), готовится к экстренной посадке. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.com, который ведет авиационное наблюдение в реальном времени.

Самолет вылетел из Москвы в 1:03, развернулся над Рязанской областью и совершил несколько кругов над Коломной и Воскресенском. При этом плановое время отправления самолета — 00:30.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, после взлета из аэропорта Домодедово командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке. Причины ЧС пока не называются.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!