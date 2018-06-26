Ан-148 в Подмосковье сознательно ввели в пике

Подтвердилась основная версия причин катастрофы Ан-148 авиакомпании «Саратовские линии» в Подмосковье, произошедшей 11 февраля 2018 года, сообщила «Ленте.ру» Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитет России. Командир воздушного судна сознательно ввел его в пике, ориентируясь на неправильные показания скоростемера.

«Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа», — сообщила Петренко.

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Официальный представитель СКР уточнила, что эти данные были доложены главе ведомства Александру Бастрыкину в ходе оперативного совещания, которое провели на месте крушения самолета. «Решение о проведении оперативного совещания на месте происшествия было принято главой ведомства для оценки полноты следственных действий в связи с многочисленными жалобами на недостатки следствия, сроки проведения экспертиз. Отдельную обеспокоенность вызвало обнаружение на месте крушения фрагментов различного происхождения, недостаточная охрана территории и ряд других, заслуживающих внимания вопросов», — уточнила Петренко.

При осмотре места происшествия специалистов Главного управления криминалистики применяли комплекс специальной криминалистической техники, в том числе георадар. Это позволило изъять все вещественные доказательства до мельчайших фрагментов, доложил на совещании Зигмунд Ложис, руководитель Главного управления криминалистики (ГУК) СКР.

По итогам совещания Бастрыкин дал ряд конкретных поручений, в том числе о немедленном назначении комплексной летной авиационно-технической судебной экспертизы, не дожидаясь заключения МАК. Именно по ее результатам будут приняты решения о лицах, причастных к преступлению.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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