На обломках разбившегося Ан-148 не нашли следов взрывчатки

Специалисты научно-исследовательского института ФСБ России не обнаружили следов взрывчатки на обломках упавшего в Подмосковье самолета Ан-148. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее очевидцы крушения лайнера сообщали, что перед его падением услышали громкий хлопок, который они сравнили со взрывом котельной.

По данным телеканала, Ан-148 врезался в землю на скорости около 630 километров в час, при этом его двигатели работали до самого момента столкновения. Это может свидетельствовать о том, что пилот до последнего пытался вывести машину из пике.

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Потеря управления произошла, вероятно, из-за обледенения. При этом ранее стало известно, что капитан воздушного судна сам отказался от обработки антифризом в аэропорту вылета.

Как рассказали РИА Новости очевидцы произошедшего, самолет взорвался только после удара о землю. По словам работающих на месте аварии специалистов, диаметр воронки после взрыва лайнера составляет около 12 метров.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился днем 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 263 УК России).

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