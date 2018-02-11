Появилась запись переговоров потерявших Ан-148 авиадиспетчеров

В сети появилась запись переговоров авиадиспетчеров, которые вызывают борт Саратов-703, но не получают ответа.

«Саратов-703, Москва все зовет и зовет», — говорит один из диспетчеров.

Сообщений о неисправности самолета от экипажа разбившегося самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва — Орск не поступало, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Она добавила, что криминалисты приступили к осмотру: разброс фрагментов самолета и тел погибших занимает большую территорию — радиус составляет не менее одного километра. Следствие рассматривает несколько версий крушения, среди которых человеческий фактор, погода и неисправность.

Материалы по теме Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье На борту был 71 человек, все они погибли

Ранее источник «Газеты.ру» сообщал, что пилот самолета Ан-148 рассказал авиадиспетчерам о неисправности и собирался совершить аварийную посадку в Жуковском. По данным РЕН ТВ, капитан судна отказался обработать лайнер противообледенительной жидкостью. Известно, что прошлогодняя проверка самолета показала нарушения эксплуатации воздушного судна: выявили нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС России опубликовало список находившихся на борту. Выживших в крушении Ан-148 нет, для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза. По данным ТАСС, в авиакатастрофе погибли трое детей и трое иностранных граждан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!