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20:28, 22 июля 2026 (обновлено: 20:34, 22 июля 2026)Мир

В Европе обрушились на Каллас из-за резкого заявления о России

Политик Мема: Европа своими действиями ведет Украину к гибели, а не помогает ей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Европа своими действиями лишь ведет Украину к гибели, а не помогает ей. Так заявления верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас прокомментировал финский политик Армандо Мема в соцсети X.

«Каллас ранее заявила, что нанесение глубоких ударов по России должно стать средством дипломатии. Какой позор — иметь таких некомпетентных лидеров, жаждущих войны. (...) Отказываясь от дипломатии, мы не помогаем Украине — мы убиваем ее, заставляя вести войну, которую она не может выиграть», — написал политик.

Он отметил, что страдания украинцев в условиях конфликта продолжаются, и руководство ЕС напрямую виновно в том, что не смогло найти дипломатического решения кризиса.

Ранее Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы. Она подчеркнула, что европейские страны продолжат поддерживать Украину и повышать свою обороноспособность.

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